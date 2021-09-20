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Son dakika haber | İsrail'de orman yangınıAlevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre - İsrail'de orman yangını Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor İsrail'in Maghar kentinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

- İsrail'de orman yangını

Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

TEL AVİV - İsrail'in Maghar kentinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

İsrail'in Maghar kentinin güneyindeki Mansoura'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

İtfaiye Sözcüsü Kayed Daher yaptığı açıklamada, "İtfaiye ve kurtarma ekipleri yangını kontrol altına almaya ve yangının Mansoura bölgesindeki evlere ve askeri üsse yayılmasını önlemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Kayed, şu ana kadar bölgede tahliye emri verilmediğini aktarırken, herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Son dakika haber | İsrail'de orman yangınıAlevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Son dakika haber | İsrail'de orman yangınıAlevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Son dakika haber | İsrail'de orman yangınıAlevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Son dakika haber | İsrail'de orman yangınıAlevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Son dakika haber | İsrail'de orman yangınıAlevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Son dakika haber | İsrail'de orman yangınıAlevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri
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