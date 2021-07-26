İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Filistinli gencin cenaze töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Filistinli gencin cenaze töreni

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip'in naaşına veda edilmesi Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip'in naaşının sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip'in naaşının kabristana getirilmesi İsrail askerleri tarafından yaklaşık 2 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak...

Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip'in naaşına veda edilmesi

Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip'in naaşının sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması

Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip'in naaşının kabristana getirilmesi İsrail askerleri tarafından yaklaşık 2 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak ağır yaralanan Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan Muharip'in bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, gerçek mermiyle vurulan Muharip'in Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'nde tedavi gördüğü, beşinci ve yedinci omurlarından vurulan genç Filistinlinin kurtarılamadığı kaydedildi.

Filistinli Muharip için Ramallah kentinde cenaze töreni düzenlendi. Muharip'in naaşı törene katılan yüzlerce Filistinli tarafından sloganlar ve tekbirler eşliğinde kabristana getirilerek defnedildi.

Geçtiğimiz nisan ayında İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler tarafından Kudüs dahil Batı Şeria ile İsrail'in içindeki Arap şehirlerinde gerçekleştirilen ve onlarca ölü, binlerce yaralı ve gözaltıyla sonuçlanan saldırıları nedeniyle Filistin'de olaylar patlak vermişti.

İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Filistinli gencin cenaze töreni
İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Filistinli gencin cenaze töreni
İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Filistinli gencin cenaze töreni
İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Filistinli gencin cenaze töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Yusuf Güney Demet Akalın
Spor Can Bartu Balotelli Burak Elmas Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Filistinli gencin cenaze töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 20:07:21. #1.15#

title