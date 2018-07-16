İsrail Askerinin Silahsız Filistinli Göstericiyi Vurup Sevinç Çığlığı Attığı Anlar Kamerada!

İsrail askerlerinin Filistin'in Beit Ummar köyünde silahsız bir Filistinli göstericiyi öldürdükten sonra sevinç gösterisinde bulunduğu anlar kameralara yansıdı.

SİLAHSIZ GÖSTERİCİYİ VURUP SEVİNÇ ÇIĞLIĞI ATTI

İsrail askerlerinin, Beit Ummar köyünde silahsız bir Filistinliyi protestocuyu öldürdükten sonra sevinç çığlıkları attığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

İSRAİL ASKERLERİNİN GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ TOPLADI

Görüntülerde İsrail askerinin silahı olmayan Filistinli bir göstericiyi vurduktan sonra çığlık atarak adeta sevinç gösterisinde bulunması anbean kameralara yansıdı. Sosyal medyada yer alan görüntüler izleyenler tarafından büyük tepki topladı.

İşte İsrail askerlerinin tepki toplayan o görüntüleri;