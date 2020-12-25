Isparta'nın farklı yaşam alanı Kirazlıdere olacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde meclis üyeleriyle birlikte, şehrin terası olarak bilinen Kirazlıdere'de, belediye tarafından yapılan sosyal tesis çalışmalarını ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde meclis üyeleriyle birlikte, şehrin terası olarak bilinen Kirazlıdere'de, belediye tarafından yapılan sosyal tesis çalışmalarını ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

Kirazlıdere'nin, Isparta'nın en önemli yerlerinden birisi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, uzun yıllardır atıl vaziyette kalan bölgede güzel bir sosyal tesis çalışması ile birlikte buraya çıkan yol üzerinde estetik çalışmaların yapıldığını söyledi.

Kirazlıdere'ye güzel bir sosyal tesis kazandırdıklarını ve yine sosyal tesisten Gökçay Mesireliğine kadar inen 1200 metrelik yol üzerinde de sağlı, sollu taş duvar örümü yapıldığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sosyal tesis ve duvar yapımlarıyla birlikte yaklaşık yatırım maliyetinin 2 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti. Yine tesis ve tesise ulaşan güzergah üzerinde kullanılmak üzere doğalgaz, Telekom, elektrik altyapılarının çekildiğini belirten Başdeğirmen, "Aşağı noktaya kadar yolun her iki tarafında aydınlatma yapılacak. Belediyemizin altyapı hizmetleri de gerçekleştirilmektedir. Nisan ayı gibi tesis faaliyetine başlayacaktır" dedi.

Sur şeklinde yapılan duvarların led ile aydınlatmasının yapılacağını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yol güzergahı üzerinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu oluşturulacağını ifade etti.

Kirazlıdere Sosyal Tesislerinin belediye tarafından çalıştırılacağını belirten Başkan Başdeğirmen, "Burası Isparta Belediyemizin bir sosyal tesisi olacaktır. Burada çay, kahve, pasta ikramının yanında yemek olarak sadece Isparta şişinin yanında kıymalı-peynirli pide yapılacaktır" görüşlerinde bulundu.

Gerek tesis, gerekse tesis önünde oluşturulan teras ile birlikte Kirazlıdere'nin güzel bir yaşam alanı olduğunu ve Isparta'nın hizmetine sunulacağını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Akşamları da vatandaşlarımız buraya yürüyerek gelip gidebileceklerdir" şeklinde konuştu.

Yol üzerinde iki adet seyir terası oluşturulduğunu, bunlardan birisine şehri görecek büyük bir anfi yapılacağını kaydeden Başdeğirmen, anfi altına da 4 adet işyeri yapılacağını, bu işyerlerinde de çay, kahve ve köfteci gibi işletmelerin olacağını söyledi. Başdeğirmen, "Orada da dört sektöre işletmeleri kiralayacağız. Oranın da altyapısı yapılmakta. Yine 40 aracın park edebileceği bir otopark yapıyoruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı