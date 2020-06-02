Isparta'da tartıştığı eşini bıçaklayan kişi tutuklandı
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Isparta'da tartıştığı eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Isparta'da tartıştığı eşini bıçaklayan kişi tutuklandı
02.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:47

Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Sanayi Mahallesi'nde bir markette çalışan Şefika Ç. ile eşi Mesut Ç. arasında, marketin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Mesut Ç, eşinin kullandığı 67 NZ 625 plakalı otomobilin tekerleklerini otoparktan çıkarken bıçakla patlattı. Daha sonra Mesut Ç, otomobilden indirdiği Şefika Ç'yi de bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Şefika Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Mesut Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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