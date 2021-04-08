Isparta'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 54 sikke ve 52 obje ele geçirildi
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Isparta'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 54 sikke ve 52 obje ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 54 sikke ve 52 obje ele geçirildi

Isparta'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında, 54 sikke ve 52 obje ele geçirildiİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaşınca harekete geçti.

Isparta'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında, 54 sikke ve 52 obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaşınca harekete geçti.

Şüphelinin yolculuk yaptığı otobüste yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 54 bronz sikke ve 40 obje bulundu.

Şarkikaraağaç ilçesi bağlı Belceğiz köyünde yaşayan E.Ö'nün de evinde yapılan aramada 12 obje ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen sikke ve objeler, müze yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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