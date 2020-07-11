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Isparta'da kısa çalışma ödeneğinden 14 bin 777 kişi yararlandı

Çalışma ve İş Kurumu Isparta İl Müdürü Gürsel Öksüz, kentte pandemi sürecinde 2 bin 262 iş yerinin kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunduğunu ve toplamda 14 bin 777 kişinin bu ödenekten yararlandığını açıkladı.

Isparta'da kısa çalışma ödeneğinden 14 bin 777 kişi yararlandı
11.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:15

Çalışma ve İş Kurumu Isparta İl Müdürü Gürsel Öksüz, kentte pandemi sürecinde 2 bin 262 iş yerinin kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunduğunu ve toplamda 14 bin 777 kişinin bu ödenekten yararlandığını açıkladı.

Isparta'da 2020 Yılı 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi kurul faaliyetleri görüşülerek karara bağlandı.

"Isparta'da 13 kişi Kovid-19'dan vefat etti"

Toplantıda konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, iş hayatı ve ekonomi ile birlikte hayatın normal süreçte devam edeceğini kaydetti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması konusunda sektör temsilcilerini uyaran Vali Seymenoğlu, bugüne kadar Isparta'da 517 Kovid -19 pozitif vaka tespit edildiğini, bunlardan 434'ünün gördüğü tedavi ile sağlığına tekrar kavuştuğunu belirtti. Seymenoğlu, Isparta'da korona virüs nedeniyle vefat eden kişi sayısını ise 13 olarak açıkladı.

"14 bin 777 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı"

Isparta'da iş gücü ve istihdam verilerini kurul üyeleri ile paylaşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz, Mart ayından itibaren devam eden kısa çalışma ödenekleri ile ilgili olarak 2 bin 262 iş yerinin bu imkandan yararlanmak için il müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu söyledi. Öksüz, süreç içinde Isparta'da 14 bin 777 kişinin devletin sunmuş olduğu kısa çalışma ödeneğinden yaralandığını kaydetti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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