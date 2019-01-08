Isparta'da Eğitime Ara Verildi (2)
7 İLÇEDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİIsparta'da etkisini sürdüren soğuk havanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı Şarkikaraağaç, Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yenişarbademli, Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
7 İLÇEDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Isparta'da etkisini sürdüren soğuk havanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı Şarkikaraağaç, Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yenişarbademli, Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Daha önce okulların tatil edildiği Isparta merkezde hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Nurettin ARKAN/ISPARTA,
Kaynak: DHA