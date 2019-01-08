Isparta'da Eğitime Ara Verildi (2)

7 İLÇEDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Isparta'da etkisini sürdüren soğuk havanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı Şarkikaraağaç, Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yenişarbademli, Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Daha önce okulların tatil edildiği Isparta merkezde hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: DHA