İspanya-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya - Portekiz Uluslar Ligi final maçı muhtemel 11'leri!

İspanya-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya - Portekiz Uluslar Ligi final maçı muhtemel 11'leri!
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2025 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ve Portekiz karşı karşıya gelmek için hazırlanıyor. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği bu dev mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler…

2025 UEFA Uluslar Ligi heyecanı, İspanya ile Portekiz arasında oynanacak final karşılaşmasıyla zirveye ulaşıyor. Avrupa futbolunun iki dev ekibini karşı karşıya getirecek bu büyük mücadele, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Sporseverler, İspanya - Portekiz maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Peki, İspanya-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, her iki takımın muhtemel 11'leri ve tüm detaylar…

İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 UEFA Uluslar Ligi final müsabakası, 8 Haziran Pazar akşamı Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Allianz Arena'da oynanacak. Büyük heyecana sahne olacak bu karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

İspanya-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya - Portekiz Uluslar Ligi final maçı muhtemel 11'leri!

İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'de mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, maçı Exxen dijital yayın platformu üzerinden izleyebilecek. İngiltere'de ise dev final, ITV ve ITVX ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Öte yandan talkSPORT ve talkSPORT 2 radyoları da maçı anlık olarak dinleyicilere aktaracak.

İspanya-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya - Portekiz Uluslar Ligi final maçı muhtemel 11'leri!İspanya-Portekiz maçı hangi kanalda

İSPANYA - PORTEKİZ ULUSLAR LİGİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ!

İspanya (Teknik Direktör: Luis de la Fuente):

Kaleci: Unai Simón

Defans: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo

Orta Saha: Pedri, Fabián Ruiz, Isco

Hücum: Nico Williams, Álvaro Morata, Lamine Yamal

İspanya-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya - Portekiz Uluslar Ligi final maçı muhtemel 11'leri!İspanya - Portekiz Uluslar Ligi final maçı muhtemel 11'leri

Portekiz (Teknik Direktör: Roberto Martínez):

Kaleci: Diogo Costa

Defans: João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes

Orta Saha: Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes

Hücum: Francisco Trincão, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo

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