İspanya Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Fransa'nın Strazburg kentindeki saldırı sonrasında İspanya, Hristiyanların dini bayramı olan Noel dönemini de kapsayan 8 Ocak'a kadar ülkedeki hassas noktalarda güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

İspanyol haber ajansı EFE, İçişleri Bakanlığına bağlı Devlet Güvenlik Sekreterliğinin, ülkedeki mevcut terör alarmı seviyesinin daha da güçlendirilmesine karar verdiğini duyurdu. Sekreterlikten emniyet müdürlüklerine gönderilen yazıda, halkın yoğunlukta olduğu hassas bölgelerde kontrolün ve polis sayısının artırılması talimatı verildiği bildirildi.

Polisin özellikle Noel etkinliklerinin yapıldığı meydanlarda, pazarlarda, alışveriş ve eğlence yerlerinde, toplu ulaşım noktalarında, hava alanlarında, tren istasyonlarında ve dini merkezlerde güvenliği garanti etmek için gözetimi ve kontrolü artıracağı kaydedildi.

Fransa'nın Strazburg kentinde Noel için kurulan pazar alanı yakınlarında yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş, 6'sı ağır 12 kişi yaralanmıştı.

Fransız makamları, saldırının bir terör eylemi olduğu olasılığı üzerinde duruyor.