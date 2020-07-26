İspanya Dışişleri Bakanı Laya yarın Türkiye'ye geliyor İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İspanyol mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA