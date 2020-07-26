İspanya Dışişleri Bakanı Laya yarın Türkiye'ye geliyor
İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
26.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:47
İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İspanyol mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İHA