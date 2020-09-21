İspanya'da son 24 saatte 2 bin 957 yeni koronavirüs vakası
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İspanya'da son 24 saatte 2 bin 957 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 2 bin 957 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 2 bin 957 yeni koronavirüs vakası
21.09.2020 20:58 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:02

İspanya'da son 24 saatte 2 bin 957 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 671 bin 468'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 2 bin 957 kişide daha virüs tespit edildiği, 56 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 671 bin 468'e, toplam can kaybı ise 30 bin 663'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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