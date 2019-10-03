İSO Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı yapıldı

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi.

03.10.2019 11:42
İSO Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı yapıldı

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi.


İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi. Geçen hafta Adnan Dalgakıran'ın İSO Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etmesinin ardından İSO yönetim kurulu tarafından belirlenen yeni görev dağılımına göre, yönetim kurulu birinci başkan yardımcılığı görevini İrfan Özhamaratlı, ikinci başkan yardımcılığı görevini Sadık Ayhan Saruhan üstlendi.


İSO yönetim kurulunun son toplantısında belirlenen görev dağılımına göre, sayman üyelik görevine Bekir Yelken getirilirken, İSO'nun yeni yönetim kurulu üyesi de yönetim kurulu yedek listesindeki ilk isim olan Yüksel Özyurt oldu.


Yeni görev dağılımının ardından İSO Yönetim Kurulu şöyle oluştu:


Erdal Bahçıvan-yönetim kurulu başkanı


İrfan Özhamaratlı-yönetim kurulu birinci başkan yardımcısı


Sadık Ayhan Saruhan-yönetim kurulu ikinci başkan yardımcısı


Bekir Yelken-yönetimi kurulu sayman üyesi


Sultan Tepe-yönetim kurulu üyesi


Kemal Akar-yönetim kurulu üyesi


İsmail Cenk Çimen-yönetim kurulu üyesi


Vehbi Canpolat-yönetim kurulu üyesi


Cemal Keleş-yönetim kurulu üyesi


Mustafa Tacir-yönetim kurulu üyesi


Yüksel Özyurt-yönetim kurulu üyesi - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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