İSO Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı yapıldı

03.10.2019 11:42

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi.



İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi. Geçen hafta Adnan Dalgakıran'ın İSO Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etmesinin ardından İSO yönetim kurulu tarafından belirlenen yeni görev dağılımına göre, yönetim kurulu birinci başkan yardımcılığı görevini İrfan Özhamaratlı, ikinci başkan yardımcılığı görevini Sadık Ayhan Saruhan üstlendi.



İSO yönetim kurulunun son toplantısında belirlenen görev dağılımına göre, sayman üyelik görevine Bekir Yelken getirilirken, İSO'nun yeni yönetim kurulu üyesi de yönetim kurulu yedek listesindeki ilk isim olan Yüksel Özyurt oldu.



Yeni görev dağılımının ardından İSO Yönetim Kurulu şöyle oluştu:



Erdal Bahçıvan-yönetim kurulu başkanı



İrfan Özhamaratlı-yönetim kurulu birinci başkan yardımcısı



Sadık Ayhan Saruhan-yönetim kurulu ikinci başkan yardımcısı



Bekir Yelken-yönetimi kurulu sayman üyesi



Sultan Tepe-yönetim kurulu üyesi



Kemal Akar-yönetim kurulu üyesi



İsmail Cenk Çimen-yönetim kurulu üyesi



Vehbi Canpolat-yönetim kurulu üyesi



Cemal Keleş-yönetim kurulu üyesi



Mustafa Tacir-yönetim kurulu üyesi



Yüksel Özyurt-yönetim kurulu üyesi - İSTANBUL

Kaynak: İHA