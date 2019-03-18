İsmet Yıldırım: "Bu Topraklarda Kurulan Bütün Oyunları Bozacağız"

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Bu topraklar üzerinde planlar kurup, bizlere her fırsatta mesaj vermeye çalışan gafillere çok açık ve net bir mesaj verdik. Dün, bugün ve daima biz topraklarda olacağız ve kurduğunuz bütün oyunları bozacağız" dedi.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldıktan sonra akşam saatlerinde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Salonda bulunan şehit yakınları ve gazilerle selamlaşan Yıldırım, "Bugün milletimiz ve devletimiz açısından çok önemli bir gün, 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümü. İslamiyet'in son kalesi olan bu toprakları canları pahasına savunan ve şehadet şerbetini içmek için birbirleri ile yarışan aziz şehitlerimizi rahmet ve dua ile anıyorum. 18 Mart 1914 günü canımıza ve vatanımıza kast eden Haçlı ittifakına neler olduğu hepimizin malumu. O gün cennet vatanımıza kast eden hainler vazgeçtiler mi? Hayır. Peki ya biz o hainlere cevap vermekten vazgeçtik mi? Hayır. Geçtiğimiz sene 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünde Afrin şehir merkezine girerek, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarı ile taçlandırdık. ve bu topraklar üzerinde planlar kurup, bizlere her fırsatta mesaj vermeye çalışan gafillere çok açık ve net bir mesaj verdik. Dün, bugün ve daima biz topraklarda olacağız ve kurduğunuz bütün oyunları bozacağız" şeklinde konuştu.

"Cennet vatanımıza sahip çıkalım"

Vatanın şehitlerin ve gazilerin bir emaneti olduğunu dile getiren Yıldırım, "Cennet vatanımıza birlikte sahip çıkalım" dedi. Hem Türkiye hem de tüm İslam coğrafyası için bir beka sorunu yaşandığını vurgulayan Yıldırım, "Geçtiğimiz noktada ve geleceğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin sıkça vurgusunu yaptığı beka problemini açıkça görüyoruz. Bu beka sorunu sadece bu toprakların değil, bütün İslam aleminin, hatta baskı altında ezilen bütün mazlumların bekası sorunu haline gelmiştir. Gelin bu zalim Haçlı ittifakına karşı, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, bütün desenleriyle bir olmuş, tıpkı Çanakkale'deki gibi, tıpkı 15 Temmuz'daki gibi, bu toprakların evlatları olarak gereken dersi birlik ve beraberlik içerisinde verelim. ve bizlere aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan cennet vatanımıza birlikte sahip çıkalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA