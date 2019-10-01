İŞKUR'un okullarda istihdam edeceği personel kurayla belirlendi

01.10.2019 11:28

İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişiler noter kurasıyla belirlendi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında çalıştırılacak 65'i temizlik ve 33'ü güvenlik elemanı olmak üzere toplam 163 kişi noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.

65 temizlik eleman alımına bin 68 kişi başvururken 33 güvenlik elemanı için ise 130 kişi başvuru yaptı.

Öte yandan Tuzlukçu İlçe Milli Eğitim bünyesinde işe alınacak olan 13 temizlik ve güvenlik elemanı içinde yine kura çekimi Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Kaynak: AA