İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu

14.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:30

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 1 milyon 490 bin 276'ya ulaştığını bildirdi.