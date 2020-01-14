İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 1 milyon 490 bin 276'ya ulaştığını bildirdi.
14.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:30
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 1 milyon 490 bin 276'ya ulaştığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com