İSKİ İstanbul su kesintisi: 30 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 30 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

30.11.2020 10:02 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:05
İSKİ İstanbul su kesintisi: 30 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

30 KASIM İSKİ SU KESİNTİLERİ

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah

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Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.11.2020 08:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.11.2020 09:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 30.11.2020 09:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Küplüce Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.11.2020 09:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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