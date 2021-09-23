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İşitme Engelliler Milli Takımı'nın kampı Riva'da devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İşitme Engelliler Milli Takımı'nın kampı Riva'da devam ediyor

İşitme Engelliler Milli Takımı, 2022 yılında Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları elemelerinde Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla devam etti.

İşitme Engelliler Milli Takımı, 2022 yılında Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları elemelerinde Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya'da 2022 yılında düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları hazırlıklarına Riva'da devam ediyor.

25 Eylül'de saat 16.00'da Riva'da olimpiyat elemeleri grubunda Fransa ile karşı karşıya gelecek Millilerin maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

TFF Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Fransa maçıyla ilgili olarak, "Son olimpiyat şampiyonu olan Millilerimiz Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan maçta Çekyayı 6-0 mağlup etti. Artık son aşamaya gelindi, Riva'nın uğuruna inanıyoruz, kendilerine bu maçta da inancımız tam. Olimpiyatlara direkt katılmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

İşitme Engelliler Milli Takımı'nın kampı Riva'da devam ediyor

İşitme Engelliler Milli Takımı'nın kampı Riva'da devam ediyor

İşitme Engelliler Milli Takımı'nın kampı Riva'da devam ediyor

İşitme Engelliler Milli Takımı'nın kampı Riva'da devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: İşitme Engelliler Milli Takımı'nın kampı Riva'da devam ediyor - Haberler Spor
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