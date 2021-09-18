Isıcam Sistemleri'nin Aylin Kontente ile 'Şeffaf Sohbetler' programı Youtube'da yayında - Haberler
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Isıcam Sistemleri'nin Aylin Kontente ile "Şeffaf Sohbetler" programı Youtube'da yayında

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Isıcam Sistemleri'nin Aylin Kontente ile

Şişecam, Isıcam Sistemleri ile enerji tasarrufunun önemini toplumun her kesimine anlatmak, doğru cam seçimi ile sağlanacak tasarruf konusunda bilinci artırmak amacıyla Isıcam Sistemleri Youtube kanalında oyuncu Aylin Kontente ile "Şeffaf Sohbetler" programını başlattı.

Şişecam, Isıcam Sistemleri ile enerji tasarrufunun önemini toplumun her kesimine anlatmak, doğru cam seçimi ile sağlanacak tasarruf konusunda bilinci artırmak amacıyla Isıcam Sistemleri Youtube kanalında oyuncu Aylin Kontente ile "Şeffaf Sohbetler" programını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bireysel tasarrufu toplumsal kazanca dönüştürmeyi görev olarak üstlenen Şişecam, doğru cam seçimi ile sağlanan tasarruf konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Isıcam markası, oyuncu Aylin Kontente ile alanında uzman olan isimleri ağırladığı "Şeffaf Sohbetler" programının ilk bölümünü Isıcam Sistemleri Youtube kanalında yayınladı.

Aylin Kontente, farklı alanlarda uzmanlaşmış konuklarıyla gerçekleştirdiği sohbetler esnasında Isıcam markasının insan hayatına ve sağlığına katkısını anlatıyor.

Programın ilk bölümünde, eşi ünlü oyuncu Alper Kul'u konuk eden Aylin Kontente, devam eden bölümlerde kişisel gelişim, müzik, sağlıklı beslenme, değerli taşlar gibi farklı disiplinlerden uzmanların yanı sıra mimari, yeşil bina, doğrama ve mimaride cam konusunda uzmanlaşmış sektör profesyonellerini ve Isıcam Yetkili Üreticileri'ni ağırlıyor.

Isıcam'ın ısı, güneş, gürültü kontrolü, emniyet ve güvenlik sağlayan yüksek nitelikli camlarının özelliklerinin ele alındığı bu sohbetlerde, tüketicilere doğru cam seçiminin ısıtma ve soğutma giderlerindeki tasarrufa olumlu etkisi vurgulanıyor.

Program boyunca yayınlanacak videolarda Isıcam'ın farklı alanlardan uzmanların hayatlarındaki yeri değişik perspektiflerden seyirciye aktarılıyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Isıcam Sistemleri'nin Aylin Kontente ile 'Şeffaf Sohbetler' programı Youtube'da yayında - Haberler
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