İş yeri önünde silahlı saldırıda öldürüldü (2)

CEYHAN, ADANA (DHA) - CİNAYET ŞÜPHELİLERİ AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde sebze ve meyve ticareti yapan Afer Ergün'ün cinayet şüphelilerinin, Afyonkarahisar'da yakalandığı ortaya çıktı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü şüphelilerden Hüseyin Ceyhan'ın (37) Sinanpaşa ilçesine bağlı Tokuşlar köyü yakınlarında olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için bölgeye giden polis ekipleri, takip sonucu Hüseyin Ceyhan'ı gözaltına aldı. Ceyhan'ın arazideki taşın altına sakladığı tabanca ile boş şarjöre de el konuldu. Diğer şüpheli Hüseyin Akdeniz (52) ise Sinanpaşa'daki evinde yakalanıp gözaltına alındı. Ergün ile şüpheliler arasında alacak meselesinden dolayı husumet olduğu ortaya çıktı.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,