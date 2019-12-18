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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar KonferansıTarih : 17- 18 Aralık 2019Yer : Teknokent ARISaat : 10: 00 – 16: 00Warmhaus yeni yerli ürünleri lansman DavetiTarih : 18 Aralık 2019, ÇarşambaYer : St. Regis İstanbulSaat : 09: 30 – 11: 30Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası PaneliTarih :

18.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:05
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar Konferansı

Tarih : 17- 18 2019

Yer    : Teknokent ARI

Saat  : 10: 00 – 16: 00

Warmhaus yeni yerli ürünleri lansman DavetiTarih : 18 Aralık 2019, ÇarşambaYer    : St. Regis İstanbulSaat  : 09: 30 – 11: 30

Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası PaneliTarih : 18 Aralık 2019 ÇarşambaYer    : Polat Bosphorus OtelSaat  : 19: 00 – 21: 00

4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019Yer   : Çırağan Sarayı

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları EtkinliğiTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : İstanbul San?ayi Odası (İ?SO)Saat  : 09: 00 – 12: 00

Unifree Basın ToplantısıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : SwissotelSaat  : 09: 30 – 11: 30

BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge ProgramıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : Kolektif HouseSaat  : 09: 45 – 16: 30

PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın DavetiTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : Feriye PalaceSaat  : 09: 30 – 11: 30

HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın ToplantısıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer    : Taksim Point OtelSaat  : 09: 30 – 13: 00

Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E FuarıTarih : 22 - 24 Ocak 2020Yer    : Istanbul Congress Center – ICCSaat  : 09: 00 – 17: 30

İKMİB - SAVE THE DATE/ Günü kurtar Basın DavetiTarih : 8 Ocak 2020 Çarşamba

Saat  : 09: 00 – 12: 00


Kaynak: DHA
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