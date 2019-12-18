İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar KonferansıTarih : 17- 18 Aralık 2019Yer : Teknokent ARISaat : 10: 00 – 16: 00Warmhaus yeni yerli ürünleri lansman DavetiTarih : 18 Aralık 2019, ÇarşambaYer : St. Regis İstanbulSaat : 09: 30 – 11: 30Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası PaneliTarih :
BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar Konferansı
Tarih : 17- 18 Aralık 2019
Yer : Teknokent ARISaat : 10: 00 – 16: 00
Warmhaus yeni yerli ürünleri lansman DavetiTarih : 18 Aralık 2019, ÇarşambaYer : St. Regis İstanbulSaat : 09: 30 – 11: 30
Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası PaneliTarih : 18 Aralık 2019 ÇarşambaYer : Polat Bosphorus OtelSaat : 19: 00 – 21: 00
4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara
Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Çırağan Sarayı
Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları EtkinliğiTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer : İstanbul San?ayi Odası (İ?SO)Saat : 09: 00 – 12: 00
Unifree Basın ToplantısıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer : SwissotelSaat : 09: 30 – 11: 30
BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge ProgramıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer : Kolektif HouseSaat : 09: 45 – 16: 30
PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın DavetiTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer : Feriye PalaceSaat : 09: 30 – 11: 30
HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın ToplantısıTarih : 19 Aralık 2019 PerşembeYer : Taksim Point OtelSaat : 09: 30 – 13: 00
Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E FuarıTarih : 22 - 24 Ocak 2020Yer : Istanbul Congress Center – ICCSaat : 09: 00 – 17: 30
İKMİB - SAVE THE DATE/ Günü kurtar Basın DavetiTarih : 8 Ocak 2020 Çarşamba
Saat : 09: 00 – 12: 00