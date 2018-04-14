İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

ODTÜ İnternet Haftası Etkinlikleri Blockchain TeknolojisiYer. ODTÜ MD Vİşnelik TesisleriTarih: 14 NisanSaat: 13: 00İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın ToplantısıYer: Çırağan Sarayı / Enderun SalonuTarih: 16 NisanSaat: 10: 00Argüden Yönetişim Akademisi İstanbul...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

ODTÜ İnternet Haftası Etkinlikleri Blockchain Teknolojisi

Yer. ODTÜ MD Vİşnelik Tesisleri

Tarih: 14 Nisan

Saat: 13: 00

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı/ Enderun Salonu

Tarih: 16 Nisan

Saat: 10: 00

Argüden Yönetişim Akademisi İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi Açıklaması

Yer: Pera Müzesi

Tarih: 16 Nisan

Saat: 09: 30

GYODER 16. Gayrimenkul Zirvesi

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 17 Nisan

Saat: 08: 30

ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi

Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09: 30

"National Geographic on Campus!" Serisi Açılışı

Yer: Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 13: 00

TÜRKONFED Global Girişimcilik Kongresi

Yer: İstanbul Hilton Bomonti Hotel

Tarih: 17-18 Nisan

Saat: 13: 00

Türkiye Otelciler Birliği Turizm Meslek Liseleri Aşçılık Yarışması

Yer: Gastronometro

Tarih: 18 Nisan

Saat: 10: 30

LEAD Network Türkiye "Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" Konferansı

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 18 Nisan

Saat: 13: 00 

Platform Ekonomisi, İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı

Yer: TOBB Plaza/ İbrahim Çağlar Toplantı Salonu

Tarih: 3 Mayıs

Saat: 14: 30

6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10: 00

İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10: 00

Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10: 00

Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10: 00

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