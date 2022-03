Son dakika haberi... İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'na bir yıl içerisinde 1.800'e yakın yatırımcı katıldı

Türkiye İş Bankası'nın iştiraki İş Portföy ile Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliğiyle hayata geçirilen İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'na bir yıl içerisinde 1.800'e yakın yatırımcı katıldı.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'nde Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle yatırımcılara sunulan, kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı fonun birinci yılı dolayısıyla "Daha Eşitlikçi Bir Dünya" konulu panel gerçekleştirildi.

Fon, yatırım stratejisi uyarınca kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen şirketlerin yurt içi ortaklık paylarına yatırım yapıyor.

Fona dahil edilebilecek şirketlerin seçiminde, yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma, yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma, KOÇ-KAM danışmanlığı kapsamında oluşturulacak diğer halka açık bilgilerin içeriğini sağlama gibi kriterler dikkate alınıyor. Bu kriterlerden en az ikisini sağlayan şirketlerin yurt içi ortaklık payları, fonun yatırım yapılabilir pay senedi havuzunda yer alıyor.

Kadın çalışan oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olması, aile iş yaşamı dengesinin gözetilmesi, cinsiyet eşitliği ve eşit ücret politikalarının benimsenmesi, işe alım süreçlerinde eşitlikçi yaklaşımın benimsenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine destek sağlanması KOÇ-KAM tarafından belirlenen ölçütlerden bazılarını oluşturuyor.

"Ülkemizde en fazla kadın çalıştıran kurumların başında yer alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Sermaye Piyasaları Müdürü Işıl Dadaylı, Türkiye'de iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı ilk ve tek yatırım fonu olma özelliği taşıyan fon aracılığıyla ekonomik hayatta kadınların daha fazla değer yaratmasının önünü açmayı, kadınların istihdam ve yönetimde daha fazla söz sahibi olmalarına imkan verecek araştırmaları desteklemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Dadaylı, istihdamda kadınlara eşitlikçi bir şekilde yer açan, kadınların yönetimde söz sahibi olmasını önemseyen şirketlerin yurt içi ortaklık paylarına yatırım yapan fondan elde edilen gelirin yarısının "KOÇ-KAM UNESCO Kürsüsü -İş Bankası Kadın Araştırmaları ve Kadın Liderliği Burs Programı" üzerinden araştırmalara ve bursiyerlere aktarılacağını belirterek, fon üzerinden kadın araştırmalarının geliştirilmesi ve kadın liderliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Fona ilk yatırımı 10 milyon TL ile İş Bankası'nın yaptığını hatırlatan Dadaylı, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 1 yıl gibi kısa süre içerisinde fona 1.800'e yakın yatırımcı katıldı. Kadınlara fırsat eşitliği sağlayan şirketlerin desteklenmesi noktasında hepimizi heyecanlandıran ve umutlandıran bu gelişme, ne kadar doğru bir adım attığımızın da güzel bir göstergesi. Gerek iş dünyasında gerekse toplumda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, cam tavanların kırılmasına yönelik atılacak her adım, alınacak her inisiyatif çarpan etkisiyle daha geniş kitlelere nüfuz edecektir. Her kurum ve birey bu anlayışla hareket ederse bu değişim daha hızlı olacaktır."

İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'nun, İş Bankası'nın kadına dair duruşunun sadece bir parçasını oluşturduğunu belirten Dadaylı, "Esasında İş Bankası, daha kurulduğu ilk yıllardan itibaren sergilediği eşitlikçi yaklaşımıyla hem sektörde hem ülkemizde örnek, öncü bir kurum oldu. Her alanda ve her kademede hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeyen, bir kurum kültürü halini almış geçmişten süre gelen bir anlayışı var. Şu anda 12 bin civarındaki kadın çalışanımızla, ülkemizde en fazla kadın çalıştıran kurumların başında yer alıyoruz. Tüm çalışanlarımız arasında kadınlar yüzde 55'lik orana sahip. Yönetici kademesindeki kadınlarımızın oranı da yüzde 45. Bu tablo, insana ve kadına verdiğimiz değeri göstermesi açısından kıymetli." ifadelerini kullandı.

"Bilimin sürdürülebilirliği, bilginin erkek kadın ayırımı yapmadan aktarımıyla sağlanabilir"

Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı da daha eşitlikçi bir dünya için Koç Üniversitesi'nde bu konularda yapılan araştırmalar ve eğitimlerin yanı sıra üniversitenin işleyişinde kadınların lider pozisyonlarında olmalarıyla rol model olduklarını belirtti.

Canlı, "Koç Üniversitesi ailemizde bulunan binlerce kadının-öğrenciler, akademisyenler, idari çalışanlar, mezunlar, kurul üyeleri, bağışçılar ve diğer paydaşlarımız-ayak izleri okulumuzun her yanına, her alanına dağılmış durumda ve ben de bu grubun bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Genç üniversitemizin tarihinde ilk defa akademik yöneticilerin çoğu çok yetenekli ve başarılı kadınlardan oluşuyor. Bilimin sürdürülebilirliğinin, bilginin yeni nesillere erkek ve kadın ayrımı yapmadan eşit olarak aktarılması ile sağlanabileceğini hiç bir zaman unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

İş dünyasında yatırımcıların artık sadece yatırım fonları getirisine bakmadıklarını, kendi değerlerini temsil edecek fonlara yatırım yapmak istediklerini aktaran Canlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu amaçla dünyada değişik örneklerini gördüğümüz bu sosyal odaklı fonların ülkemizdeki en güzel ve ilham veren örneklerinden biri Koç Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezimiz ve İş Bankası ortaklığında oluşturulan İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu... Bir yılın sonunda fonun getirisinin BIST TUM Getir Endeksi ile karşılaştırdığımızda daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu gösterge de kadınları iş dünyasının önemli ve ayrılmaz bir parçası görüp yönetimlerinde kadınlara yer veren şirketlerin başarısına işaret ediyor."

UP School Kurucu Ortağı Melike Aydın ise Dünya Ekonomik Forumu "Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021" raporuna göre, dünya çapında cinsiyet eşitsizliğine ilişkin farkın kapatılabilmesi için 135 yıla daha ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Aydın, "Teknoloji istihdamında cinsiyet eşitsizliğini kapatmak için 135 yıl beklemek istemiyorsak yine teknolojiyi kullanarak kadın istihdamında geometrik büyüme yakalamalıyız. Birlikte geliştiren ve birbirini geliştiren kadınlar bu açığı kapatacak." ifadelerini kullandı.