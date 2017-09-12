İş İsteyenler İçin İş-Kur Masası Açtı

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi, halk günleri toplantısında iş başvurusunun fazla olmasından dolayı İş-Kur Denizli Müdürlüğünden istedikleri personel ile vatandaşı buluşturmaya başladı.



Pamukkale Belediyesi, her ayın ilk Pazartesi günü düzenlenen 'Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü' etkinliğinin Ağustos ayı buluşmasındaki iş başvuru talebinin fazla olması nedeniyle bu ayki buluşma İş-Kur Denizli Müdürlüğü'nden bir görevlide halk gününde yer aldı. Bu güne kadar yapılan halk günlerinde yoğun olarak iş talebi geldiğini belirten Başkan Hüseyin Gürlesin, "İş için gelen birçok vatandaşımız var. Halk günleri toplantılarımızda, belediye olarak, bir tek vatandaşlarımızın iş sorunu çözüm bulma noktasında vatandaşımızı memnun edemiyorduk. Ancak bu ay itibari ile halk günleri toplantılarında aramızda İŞKUR personeli de olacak. ve Pamukkale Belediyesi olarak Denizli'de hiç uygulanmayan bir formatla vatandaşımızın iş sorununa da çözüm bulma noktasında çok önemli bir adım attık. İşsizlik sorunu için gelen vatandaşlarımızı direkt İŞKUR yetkilileri ile buluşturup, başvuru yoksa yapmasını, varsa da yenilemesini sağlayacağız. En önemli nokta olarak, işsiz olan vatandaşımızın ne iş yapabilir konusunda İŞKUR sisteminde uygun iş varsa eleman ihtiyacı olan işletme sahibiyle, iş arayan vatandaşımızı buluşturmak adına belediyemizden araç temin edilerek gönderiyoruz ki, ivedilikle sorununa çözüm bulabilelim" diye konuştu. - DENİZLİ