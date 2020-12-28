İŞ Genel Başkanı Arslan: "Asgari ücretteki artış önemli olmakla birlikte yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri...

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2021 yılı için net 2 bin 825 TL olarak belirlenen asgari ücretteki artışın önemli ancak yeterli olmadığını belirterek, "Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olan asgari ücretteki artış, önemli...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2021 yılı için net 2 bin 825 TL olarak belirlenen asgari ücretteki artışın önemli ancak yeterli olmadığını belirterek, "Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olan asgari ücretteki artış, önemli olmakla birlikte pandemi nedeniyle yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri karşılamamıştır" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, açıklanan asgari ücretle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "2021 yılı için net 2.825,90 TL olarak belirlenen asgari ücretteki artış, enflasyonun üzerine denk gelen önemli ancak yeterli bir artış değildir. Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olan asgari ücretteki artış önemli olmakla birlikte, pandemi nedeniyle yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak kalmıştır" dedi.

Arslan, asgari ücretin yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsuru olduğunu, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracı olduğunu belirtti. Buna karşın Türkiye'de uygulanan asgari ücretin bir standart oluşturmaktan uzak bulunduğunu kaydeden Arslan, hükümetin çalışma hayatına yönelik aldığı önleme ve tedbirlere rağmen pandemi koşulları nedeniyle bazı sektörlerde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşandığını belirtti. Açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koyduğunun altını çizen Arslan, asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşanmasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmasının en büyük beklentileri olduğunu ifade etti. HAK- İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan açıklamasının devamında şunları belirtti:

"HAK-İŞ olarak çalışanların yaklaşık yüzde 45'ini doğrudan ilgilendiren ve Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi anlamına geldiğini düşündüğümüz asgari ücret konusunu iş birliği yapılması gereken konuların başında görüyor ve bunun gereğini yerine getirmek için de çalışıyoruz. İşçi kesimini temsilen komisyonda yer alan TÜRK-İŞ'in, HAK-İŞ ve DİSK'in görüşlerini de alarak işçi kesiminin tek ses olarak hareket etmesini çok önemsedik ve katkı verdik. 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda üç işçi konfederasyonu ortak açıklamada bulunarak, asgari ücretin ilkesel kriterlerini ve insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi için talebimizi ilettik. Ancak gelinen noktada taleplerimizin tam olarak karşılanmadığını görüyoruz."

Asgari ücrete ilişkin başından beri dile getirdikleri taleplerini bir kez daha ifade etmek istediklerinin altını çizen Arslan, "HAK-İŞ olarak asgari ücrete ilişkin başından beri dile getirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Asgari ücret Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalıdır. Asgari ücret belirlenirken yılsonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Konfederasyonumuz, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabi tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklemektedir. Bu çerçevede asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz. Açıklanan rakam, konfederasyonlar tarafından geçen yıl başlatılan ve bu yıl devam ettirilen sürecin toplumun refahını sağlamak ve çalışanların gelir düzeyini artırmak için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. İşçilerin beklentilerinin tam olarak karşılandığı bir asgari ücret hayırlı olacaktır" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı