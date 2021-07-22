İran yeni petrol boru hattını tanıttı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bin kilometrelik yeni petrol boru hattının Buşehr, Fars ve Hürmüzgan eyaletlerinden geçerek Cask limanına ulaştığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bin kilometrelik yeni petrol boru hattının Buşehr, Fars ve Hürmüzgan eyaletlerinden geçerek Cask limanına ulaştığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Petrol Bakanlığı tarafından ülkenin güneyinde sonlanan Gure petrol boru hattı projesinin açılış töreninde konuştu. İran'ın Buşehr, Fars ve Hürmüzgan eyaletlerinden geçerek Cask limanına ulaşan yeni petrol boru hattının bin kilometreye ulaştığını söyleyen Ruhani, projenin yerli imkanlar ile hayat bulduğunu ve stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Ruhani, "Tarihte ilk kez stratejik öneme sahip Umman Denizi'ne bin kilometrelik mesafeden petrol boru hattı projesini hayata geçirdik. Bu projenin tamamı İranlı mühendislere ait" ifadesini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı