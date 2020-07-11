İran Petrol Bakanı Zengene: "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak"
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İran Petrol Bakanı Zengene: "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak"

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretiminin düşük olduğunu belirterek, "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak.

İran Petrol Bakanı Zengene:
11.07.2020 22:09 | Son Güncelleme: 11.07.2020 22:12

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretiminin düşük olduğunu belirterek, "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak." dedi.

Devlet televizyonunun haberine göre Irak sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Yaran Petrol Bölgesi'nin geliştirilmesi için İran Petrol Bakanlığı ve İranlı Persia şirketi anlaşma imzaladı.

İmza töreninde konuşan Bakan Zengene, "Bugün İran petrol sanayisi için güzel bir gün. Sınırda yer alan ortak bir petrol bölgesinin geliştirilmesi için anlaşma imzaladık." dedi.

İran'ın petrol üretiminin yaptırımlar nedeniyle düşük olduğunu ancak gerektiğinde kullanmak üzere kapasitelerini artırmaları gerektiğini ifade eden Zengene, "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak. Kapasite, petrol sanayisinde stratejik bir meseledir." görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA

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