İran "Fars Körfezi" yerine "Arap Körfezi" ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdi
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İran "Fars Körfezi" yerine "Arap Körfezi" ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdi

07.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:08
İran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, "Arap Körfezi" ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdiklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, "Arap Körfezi" ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdiklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hatibzade Rusya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, "Arap Körfezi" ifadesini kullanması nedeniyle İran'ın Moskova Büyükelçiliği aracılığı ile Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verdiklerini belirtti.

Türkiye'de Basra Körfezi olarak bilenen bölge için İran "Fars Körfezi", Arap ülkeleri ise "Arap Körfezi" ifadesini kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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