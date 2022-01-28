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İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı

AA, Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), İran'dan Türkiye'ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), İran'dan Türkiye'ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını bildirdi.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurumun sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranının 31 Ocak saat 08.00 itibarıyla yüzde 20'ye düşürüldüğü açıklandı.

İran'dan Türkiye'ye gaz arzı Gürbulak giriş noktasındaki teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla 10 gün süreliğine durdurulmuştu.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Türkiye, Ocak, İran, Ekonomi, Haber

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