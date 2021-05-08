İran'dan İsrail'e kınama
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İran'dan İsrail'e kınama

İran'dan İsrail'e kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail rejiminin dün akşam Mescid-i Aksa'da teravih namazı sırasında Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail rejiminin dün akşam Mescid-i Aksa'da teravih namazı sırasında Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

İşgalci İsrail güçlerinin dün akşam Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik acımasız saldırısına dünya genelinde tepkiler gelmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade Dışişleri Bakanlığı sitesinde paylaşılan yazılı açıklamasında, İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Hatipzade, "Kudüs'ü işgal altında tutan siyonist İsrail rejimine ait polislerin Ramazan ayının son Cuma gününde Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırmasını, namaz kılanları yaralamalarını ve şehit etmelerini şiddetle kınıyoruz" dedi.

İsrail'e karşı acil önleyici adımlar atılması gerektiğini belirten Hatipzade, "Uluslararası toplum, İsrail rejiminin bu cinayetlerine karşı acil önleyici adımlar atmalı ve bu katliamların önü alınmalıdır" ifadesini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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