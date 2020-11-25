İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 469 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 469 kişi hayatını kaybetti

25.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:01
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 469 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 469 artarak 46 bin 208'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 469 artarak 46 bin 208'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 469 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 843 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 46 bin 208'e, vaka sayısının da 894 bin 385'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 832'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının ise 625 bin 606'ya ulaştığını ifade etti.

Ülkede bugüne kadar 5 milyon 913 bin 229 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Virüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının arttığı ülkede aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağı bildirilmişti. Aynı şekilde 15 gün boyunca 21.00 - 04.00 saatlerinde araçların trafiğe çıkması da yasaklanmıştı.

Yasak ihlali yapanlara "kırmızı bölgelerde" 1 milyon tümen (300 TL), "turuncu bölgelerde" ise 500 bin tümen (150 TL) para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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