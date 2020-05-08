İran'da son 24 saatte koronavirüsten 55 kişi öldü

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 55 kişi daha yaşamını yitirdi.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 55 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 541'e yükseldi.

İran'da koronavirüs salgınına yönelik 55 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 541'e çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 1556 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 104 bin 691'e ulaştığını ifade etti.

Kaynak: DHA