İran'da son 24 saatte koronavirüsten 140 ölüm
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İran'da son 24 saatte koronavirüsten 140 ölüm

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 140 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte koronavirüsten 140 ölüm
15.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:51

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 140 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 453'e yükseldi.

Ülkede 140 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 23 bin 453'e çıktı. Ülkede 2 bin 705 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 407 bin 353'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: DHA

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