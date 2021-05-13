İran'da seçmen cumhurbaşkanlığı adaylarından ekonomik sorunların çözülmesini bekliyor
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İran'da seçmen cumhurbaşkanlığı adaylarından ekonomik sorunların çözülmesini bekliyor

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel

İran'da 13. dönem cumhurbaşkanlığı için adaylık başvuruları başladı ve halkın seçime gireceklerden en büyük beklentisi işsizlik ve ekonomik kriz gibi sorunların çözülmesi. İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13.

İran'da 13. dönem cumhurbaşkanlığı için adaylık başvuruları başladı ve halkın seçime gireceklerden en büyük beklentisi işsizlik ve ekonomik kriz gibi sorunların çözülmesi.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları 11 Mayıs'ta başladı ve 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Kayıtların ilk 2 gününde 130 kişi başvuruda bulundu.

Kayıtların ilk günü sakin geçerken ikinci gününde merak edilen isimlerden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başvurması nedeniyle hareketlilik oluştu. Ahmedinejad taraftarları, kayıtların yapıldığı İçişleri Bakanlığı binasının önünde toplanarak eski cumhurbaşkanına destek gösterisinde bulundu.

Başvuru süresi 15 Mayıs cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek ancak şu ana kadar reformist ve muhafazakar kanadın blok olarak destekleyeceği adaylar netleşmedi. Muhafazakar kanadın, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ismi üzerinde mutabık olduğu belirtildi ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.

Muhafazakar kanatta eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, eski Petrol Bakanı Rüstem Kasımi, eski Hatemü'l Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Tuğgeneral Said Muhammed de kayıt yaptıranlar arasında yer alıyor.

Reformist kanatta ise Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakabiyan ve eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade aday olacaklarını duyurdu ancak blok olarak desteklenecek aday netleşmedi.

Reformistlerin blok olarak destekleyeceği adaylar arasında İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ismi geçiyor.

İran'da seçmen cumhurbaşkanlığı adaylarından ekonomik sorunların çözülmesini bekliyor
İran'da seçmen cumhurbaşkanlığı adaylarından ekonomik sorunların çözülmesini bekliyor
İran'da seçmen cumhurbaşkanlığı adaylarından ekonomik sorunların çözülmesini bekliyor
İran'da seçmen cumhurbaşkanlığı adaylarından ekonomik sorunların çözülmesini bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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