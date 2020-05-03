İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 203'e çıktı

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 203'e yükseldi.

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 203'e yükseldi.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısında azalma görüldü. Ülkede son bir günde 47 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 6 bin 203'e yükselirken; 976 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 97 bin 424'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: DHA