İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikasta uğradı
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İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikasta uğradı

İran'ın güneybatısında maskeli ve silahlı kişiler Kudüs Güçleri eski komutanı Kasım Süleymani'nin yardımcılarından birini pusuya düşürerek öldürdü.

22.01.2020 21:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:19
İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikasta uğradı

Devrim Muhafızlarının iç güvenlik ve asayişten sorumlu kolu Basij'in Darkhoein kentindeki yöneticisi Abdulhüseyin Mojaddami evinin önünde saldırıya uğradı.

IRNA ajansının aktardığına göre motosiklet üzerindeki iki saldırgan ellerindeki makineli tüfek ve av tüfeği ile Mujaddami'yi pusuya düşürdü. Diğer yerel basında yer alan haberlere göre maske takan saldırganlar dört el ateş etti.

BASİJ GÜÇLERİ PROTESTOLARA SERT MÜDAHALEDE BULUNMUŞTU

Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken saldırının nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Fakat bölgede Kasım ayında yapılan hükümet karşıtı gösterilerde Basij güçleri sert müdahalesi ile tepki çekmişti. Uluslararası Af Örgütü gösteriler sırasında ülke genelinde 300'den fazla kişinin öldüğünü açıklamıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARINA 2. DARBE

'nin Bağdat'ta 'nin drone'lu saldırısıyla öldürülmesini ardından gelen bu saldırı Devrim Muhafızları'na inen ikinci darbe oldu. Mojaddami IRNA haber ajansı tarafından Süleymani'ye yakın bir isim olarak tanımlandı.

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