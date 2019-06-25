Iraklı iş adamından Samsun'a yatırım ziyareti

Dubai'de de yatırımları bulunan Iraklı iş adamı Omar Abdulmugheth Mahmood Alobaidi, yatırım fırsatlarını görüşmek için Samsun Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Samsun'a Bağdat'tan direkt charter uçak seferi düzenleyen Iraklı yatırımcı Alobaidi, Samsun'daki yatırım fırsatlarını görüşmek üzere Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Samsun'un Karadeniz'in en güzel kentlerinden biri olduğunu ifade eden Alobaidi, "Samsun bence Karadeniz bölgesinin en güzel ve en gelişmiş kenti. Ayrıca, çok önemli turizm alanlarına sahip. Şubat ayından beri Bağdat'tan Samsun'a haftada bir kez karşılıklı direkt bağlantılı charter uçak seferi düzenliyorum. Temmuz ayından itibaren sefer sayısını ikiye çıkartacağım." dedi.

Alobaidi, Irak'ta Samsun'un tanıtımını yaptıklarını bu sayede Samsun'a büyük ilgi olduğunu belirterek, "Tanıtım reklamlarını görünce insanlar merak ediyor. Samsun'da ayrıca, ciddi Iraklı nüfusu var. Düzenlediğimiz turlardan sonra Samsun'u beğenip çok sayıda emlak alan Iraklı da oldu ve almak isteyenler de var. Benim Dubai'de de işlerim var ama artık kendimi bir Samsunlu gibi hissediyorum. Çünkü, Samsun'u çok seviyorum. Samsun'a otel ya da turizm köyü yapma fikrim var. İnşallah sizlerin de desteğiyle bu fikrimi hayata geçireceğim." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Murzioğlu ise yatırım yapan herkese destek olmak istediklerini belirterek kentin öne çıkan sektörleri, ekonomik yapısı ve iş birliği imkanları hakkında Iraklı iş adamına bilgi verdi.

Oda olarak yatırım adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Murzioğlu, "Bizim önceliğimiz zaten yatırımcıyı Samsun'a çekmek. İnşallah bu ziyaret ileride yapılacak yatırımlara da vesile olur. Samsun'umuz gerek sanayi altyapısıyla, gerek sağlık yatırımlarıyla gerekse turizm alanlarıyla Karadeniz bölgesinin göz bebeği bir kenti. Kentimiz ayrıca, konumu itibarıyla da lojistik anlamda çok önem arz ediyor. Samsunlu işadamlarımızı ve Iraklı işadamlarımızı buluşturabiliriz. Biz buna hazırız. Aramızda daha sıkı bağ kurabiliriz. İnşallah bu girişim bir başlangıç olur."ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya da hazır bulundu.

Kaynak: AA