Irak'ta hükümet karşıtı protestoların bilançosu: 2 ölü, 150 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle hükümetin protesto edildiği gösterilerde 2 eylemcinin hayatını kaybettiği, 130'u güvenlik güçlerinden 150 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle hükümetin protesto edildiği gösterilerde 2 eylemcinin hayatını kaybettiği, 130'u güvenlik güçlerinden 150 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda dün düzenlenen gösterilerin bilançosu paylaşıldı.

Eylemlerde 2 göstericinin hayatını kaybettiği, 130'u güvenlik güçlerinden 20'si göstericilerden 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca çok sayıda eylemcinin gözaltına alındığı, daha sonra bazılarının bırakıldığı, şu an gözaltında 11 kişi olduğu ifade edildi.

Açıklamada Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığından, gösterilerde gerçek mermi ve orantısız güç kullanılmasını önlemek için daha ciddi adımlar atması talep edildi.

Irak makamlarından gözaltına alınan tüm eylemcilerin serbest bırakılması istenen açıklamada, eylemcilere de güvenlik güçleriyle iş birliği içinde barışçıl gösteri yapma çağrısında bulunuldu.

Bağdat'ta dün yüzlerce kişi, kamu hizmeti yetersizliği ve sivil aktivistlerin öldürülmesi nedeniyle hükümeti protesto etmiş, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbedeler yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı