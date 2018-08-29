Irak'ın Basra Kentinde Su Zehirlenmesi Devam Ediyor
Irak’ın güneyindeki Basra kentinde içme suyundan zehirlenenlerin sayısının 17 bini bulduğu açıklandı.
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde içme suyundan zehirlenenlerin sayısının 17 bini bulduğu açıklandı.
Basra Sağlık Müdürlüğü, her gün bin kişinin su zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirdi. Hastaneye kaldırılan hastaların 2 bin 600'ünün aşırı ishal olduğunu belirten yetkililer, bugüne kadar 17 bin kişinin hastaneye müracaat ettiğini söyledi.
Sıkıntılar 2 aydır devam ediyor
Irak güneyindeki Barsa başta olmak üzere birçok kentte yaklaşık 2 aydır, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıkların giderilmesi, işsizlik ve yolsuzluğa son vermek için protestolar düzenleniyor. Sorunu çözmek ve gösterileri yatıştırmaya çalışan Irak Başbakanı Haydar İbadi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için kente yaklaşık 3 milyar dolar tahsis etmişti.
Öte yandan Irak İnsan Hakları Bakanlığı hastalanan kişi sayısının 18 bini geçtiğini açıkladı. - ERBİL