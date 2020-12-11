Irak Başbakanı Kazımi: "IKBY'deki halkımızın taleplerine cevap vermek için ciddiyetle çalışacağız"
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Irak Başbakanı Kazımi: "IKBY'deki halkımızın taleplerine cevap vermek için ciddiyetle çalışacağız"

11.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:58
Irak Başbakanı Kazımi:

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) halkın taleplerine cevap vermek için ciddiyetle çalışacaklarını belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) halkın taleplerine cevap vermek için ciddiyetle çalışacaklarını belirtti.

Kazımi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Süleymaniye'de memur maaşlarının ödenmesinde yaşanan gecikme nedeniyle devam eden protestolara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle kültür kenti Süleymaniye başta olmak üzere IKBY'deki halkımızın sorunlarıyla derinden ilgileniyorum. Kızgınlığın nedeni var, ki bu da geçtiğimiz yılların birikimidir. IKBY'deki halkımızın taleplerine cevap vermek için ciddiyetle çalışacağız."

Başkent Bağdat'ta bulunan IKBY heyetinin yarın Başbakan Kazımi ile bir araya gelerek, gösterileri ve bölgenin memur maaşlarını içeren bütçe durumunu ele alması bekleniyor.

Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde 7 Aralık'tan bu yana 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, göstericilerin arasına Suriye'den ve IKBY dışından gelenlerin sızdığını belirterek, şiddet olaylarının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğu imasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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