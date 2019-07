İptal Olarak Canları Yakan 6 Efsane Oyun

Her ne kadar heyecanla gelmesini beklesek de, bazen oyunlar iptal edilir. Çoğu zaman bu projelerden kamuoyuna bahsedilmediği için haberimiz bile olmaz. Ancak bir de kamuoyuna duyurulup, heyecan yaratıp iptal edilen oyunlar vardır. En yürek burkucu olanları da bunlardır. Bu içeriğimizde size iptal edilen 6 efsane oyundan bahsedeceğiz.

EA Vancouver'ın Star Wars Projesi

Uzun bir süredir EA, iki büyük Star Wars oyunu geliştiriyordu. Bunlardan biri, Respawn Entertainment'ın Star Wars Jedi: Fallen Order'ı idi. Bir diğeri ise eski Naughty Dog çalışanı Amy Hennig ve Visceral Games ortaklığında yapılacak olan bir oyundu.

Visceral'ın Star Wars projesi, 'hikâye bazlı, çizgisel bir macera oyunu' olacaktı. Ancak EA, değişen oyun endüstrisi ile kazanacağı parayı göz önünde bulundurarak 'oyuncuların sürekli geri dönüp oynayabileceği bir oyun' olmasını istemişti. Aynı süre zarfında EA, Visceral Games stüdyosunun kapatılacağı ve oyunun erteleneceği duyurusunda bulunmuştu.

Bir süre sonra EA Vancouver'ın Star Wars oyunu tamamen iptal edildi. EA'ya göre proje, daha sonra da piyasaya sürülebilecek daha küçük bir oyundu. EA Vancouver'ın ve Visceral'ın Star Wars oyunu hakkında yıllar boyunca çok az bilgi gösterildi. Oyunu hiç görememiş olmamız büyük bir kayıp ancak umarız EA, bu durumu tersine çevirip oyunu bizlere sunabilir.

The Wolf Among US İkinci Sezon

The Wolf Among US'ın birinci sezonunun sonrasında geliştirici Telltale Games, ikinci bir sezon geliştirmek istediklerini duyurmuştu. Ancak stüdyo Borderladns, Minecraft: Story Mode ve Game of Thrones gibi oyunları yapmaya uğraşmaktan The Wolf Among US'a vakit ayıramamıştı.

2017'nin Comic Con etkinliğinde, The Wolf Among US'ın ikinci sezonu duyurulmuştu. Bigby ve Snow White'ı seslendiren aktörler, tekrar çalışmak için hazırdı. Ancak 2018'in Mayıs ayında Telltale, içsel sebeplerden ikinci sezonun ertelendiğini duyurmuştu ve oyunun 2019 yılına kadar gelmeyeceğini söylemişti. Bunun kısa bir süre ardından da stüdyo, iflas ettiği gerekçesiyle kapatılmak zorunda kalındı. Biz de hiçbir zaman The Wolf Among US'ın ikinci sezonunu görme şansını elde edemeyeceğiz.

Doom 4

Doom 4 resmi olarak Mayıs 2008'de duyurulmuştu. Oyun, Dünya'da yükselen Cehennemi konu alacaktı ve önceki Doom oyunlarının hikâyesini devam ettirecekti. Süregelen yıllarda oyunun geliştirilme sürecinde olduğu bilgisi verilse de oyuna dair çok az şey gösterilmişti. Bu da oyuncuları oyunun gerçekten gelip gelmediğini sorgulamaya itti.

Doom 4'ü geliştiren üst düzey geliştiricilerle yapılan röportajlarda, oyunun geliştirme süresince değişik bir hâl aldığı ve Call of Duty'e benzediği söylenmişti. Bu da geliştirici ekibi 2016'da çıkmış olan Doom remakeini yapmaya itti. Bu yüzden de hiçbir zaman Doom 4'ü konsolumuzun veya bilgisayarımızın ekranında göremedik.

Silent Hills

Silent Hills, Silent Hill serisinin tabiri caizse en baba oyunu olacaktı. Oyunun başında Hideo Kojima ve yönetme kısmında da Guillermo Del Toro vardı. Oyunumuzun ana karakteri The Walking Dead'ten tanıdığımız Norman Reedus olacaktı. Ancak her şey, Hideo Kojima'nın Konami ile yollarını ayırmasından sonra domino taşları gibi yıkılmaya başladı. Konami oyunu 2015 yılında iptal ettiğini resmen duyurdu.

Kojima'nın da bu oyunu artık geliştirmekte gözü olmadığı bilgisi de basına yayıldı. Kendisi aynı aktörle kendi oyunu olan Death Stranding'i önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek ve büyük sükse yaratacak gibi görünüyor. Silent Hill'e dönecek olursak Konami, serinin devam edeceğini açıkladı.

Tom Clancy's Rainbow 6 Patriots

2011'de duyurulan Rainbow 6 Patriots, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen birinci şahıs bir shooter oyunuydu. Oyunda kendinizi Team Rainbow olarak bilinen anti terörist timinin başında onları yönlendirirken buluyorduk. Ubisoft, oyunu 2014 tarihinde yeni nesil bir oyun geliştirmek istedikleri gerekçesiyle iptal etti ve karşımıza Rainbow 6 Siege çıktı.

Fallout Online

Fallout Online, orijinal Fallout oyunlarının geliştiricisi Interplay Entertainment tarafından geliştirilen bir MMO oyunu olacaktı. 2009 yılında resmi olarak geliştirme sürecinde olduğu belirtilen MMO oyunu, 2012 yılında Interplay ve Bethesda arasındaki yasal davalardan sonra iptal edilmek zorunda kalındı.