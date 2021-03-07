İpsala'da salgını bitirme seferberliği başlatıldı
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İpsala'da salgını bitirme seferberliği başlatıldı

07.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:37
İpsala'da salgını bitirme seferberliği başlatıldı

İpsala Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçede salgını bitirme seferberliği başlatıldığını bildirdi.

İpsala Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçede salgını bitirme seferberliği başlatıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Tüm kural ve tedbirlere titizlikle uyulması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İpsala'mız için misafirliğe gitmiyoruz, evde kalıyoruz, kalabalıklara girmiyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuyoruz. İpsala'da salgın bitirme seferberliği başlatıyoruz. Vakalar sıfır olsun, salgın son bulsun, okullarımız öğrenciyle dolsun, esnafımız mutlu olsun, büyüklerimiz sağlığına kavuşsun. Herkesi salgını bitirme seferberliğine desteğe bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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