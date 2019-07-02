iPhone 11, Çin'e Özel Olarak Ekrana Gömülü Parmak Tarayıcı İzi ile Tanıtılacak

Standart bir Çin vatandaşı için alışveriş sırasında yüksek fiyat etiketlerini kabul etmek çok da kolay değil. Çinli medya kuruluşlarına göre Apple, gitgide azalan iPhone satışlarını artırmak için fiyatları düşürmek istiyor. Şirketin fiyatları düşürmek için başvurduğu ilk yolun ise maliyeti yüksek Face ID teknolojisi yerine ekrana gömülü parmak izi tarayıcı kullanmak olacağı iddia ediliyor.

İngilizce yayın yapan Çinli basın organı The Global Times'a göre yeni Apple, maliyetleri azaltmayı amaçlıyor. Endüstri tedarik zincirine yakın isimlere dayandırılan habere göre Face ID, kullandığı pahalı ekipman nedeniyle tercih edilmeyecek. İsmini vermek istemeyen bir uzman, bu durumu doğrularken "bu tür bir maliyeti yalnız Apple'ın karşılayabileceğini ancak bu durumda satışlarının etkileneceğini" belirtti.

Apple, şu anda piyasada olan iPhone modellerinde Face ID kullanıyor. Çinli rakipleri olan Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo ise ekrana gömülü parmak izi sensörünü geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca parmak izi sensörlerinin fiyatları da oldukça uygun seviyelere gerilemiş durumda.

Ortalama Çinli tüketiciler, telefonlarına yaklaşık 5000 yuan (4100 TL) bütçe ayırıyor. Haliyle Apple ürünlerine olan talep azalıyor. Apple, maliyetlerini arttırarak daha çok müşteri çekmeyi istiyor.

Daha önce de Barclays analistleri, 2020 yılında iPhone'ların özel bir dokunmatik ekran teknolojisi kullanacağını söylemişti. Akustik dokunmatik adı verilen sistemle, ekranın her noktasında parmak izi tarayıcı özelliğini kullanmak mümkün olacak denilmişti.