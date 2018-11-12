Intexcoin / Köse: Kripto Paralarda Güçlü Değer Artışı Olacak

Türkiye'nin ilk yerli kripto para birimi Intexcoin CEO'su Erdoğan Köse, 2019'un kripto para birimlerinde "iyi ve güçlü değer artışlarının" yılı olacağını söyledi.

Aalık 2017'de yaklaşık 900 milyar dolar düzeylerine ulaşan piyasa hacmi ve 20 bin dolar düzeyinde işlem gören piyasanın belirleyicisi Bitcoin'deki değer artışının bu yıl yerini düşüşe bıraktığını belirten Köse, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 kripto para piyasası için pek iç açıcı geçmiyor, beklentiler 2019'a kaldı. Benim de tahminlerim bu yönde. 2019, iyi ve güçlü değer artışlarının yılı olacak. Bazı kripto paralar şimdiden olumlu sinyaller veriyorlar. Piyasalarda, talep toplamaya ve yukarı yöne, yani ayı piyasasından boğa piyasasına doğru bir haraketlilik var. Neler olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz."

Kripto paraların dünya piyasalarındaki durumuna da değinen Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen her gün tüm medyada devletlerin, global şirketlerin bu alanda yaptıkları proje ve işbirliklerinin haberlerine tanıklık ediyoruz. Özellikle Malta, bu alanda neredeyse başkent olma yolunda hızla ilerliyor. Sektörün büyük oyuncuları ve teknoloji şirketleri Malta'da konuşlanmaya başladılar. Biz de bu alanda girişimlerimizi sürdürüyoruz.

"Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı geçtiğimiz günlerde, 2019 yılında dijital paralarla ilgili ciddi gelişmelerin olacağını açıkladı. Önümüzdeki yıl ICO'ların sermaye piyasası disiplinine girmesi için bazı çalışmaların yapılacağını belirtti. Bunlar çok olumlu ve yüzümüzü güldüren gelişmeler. Diğer ülkeleri de inceleyip burada Türkiye'yi doğru konumlamak gerekiyor. Gönül ister ki ülkemiz bu alanda daha atak olup, hızlı aksiyon alabilsin ve bayrağı bizler taşıyalım. Dünyanın gittiği bu yönde, biz de ülke olarak geleceği inşa edenler arasında yer alalım." (Fotoğraflı) - İstanbul