Internship OK: Orta Karadeniz staj konsorsiyumu Erasmus Projesi protokolü imzalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Internship OK: Orta Karadeniz staj konsorsiyumu Erasmus Projesi protokolü imzalandı

Internship OK: Orta Karadeniz staj konsorsiyumu Erasmus Projesi protokolü imzalandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta Internship OK: Orta Karadeniz staj konsorsiyumu Erasmus Projesi protokolü imzalandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Tokat'ta Internship OK: Orta Karadeniz staj konsorsiyumu Erasmus Projesi protokolü imzalandı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Internship OK: Orta Karadeniz staj konsorsiyumu Erasmus Projesi protokolü, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve diğer yetkililerin katılımıyla imzalanarak, ilk toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda yönetim kurulu oluşturulması, web sayfası ve logo belirlenmesi, çalışma takviminin oluşturulması, başvuru süreçlerinin yönetilmesi, promosyon ürün belirlenmesi, proje banka hesaplarının açılması, staj yeri havuzu, yabancı dil barajı, staj ve personel hareketliliği süresi, konsorsiyum katılım sertifikaları, kariyer merkezi ve ticaret odaları katkıları, bir sonraki toplantının yapılacağı yerin belirlenmesi, talep ve öneriler konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Gaziosmanpaşa, Karadeniz, Erasmus, Tokat, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title