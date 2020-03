İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Düğünde 'koronavirüs' selamlaşması ANTALYA'da düzenlenen düğün töreninde, düğün sahipleri, kapıda karşıladıkları misafirlerine kolonya ikram ederek, salona davet etti.

ANTALYA'da düzenlenen düğün töreninde, düğün sahipleri, kapıda karşıladıkları misafirlerine kolonya ikram ederek, salona davet etti. Düğün sahipleri, misafirlerle tokalaşmazken, nikah memuru ile damat ise tokalaşmak yerine dirseklerini birbirine vurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, özellikle kalabalık yerlerden uzak durulması ve yakın temas kurulmaması gerektiği açıklandı. Yapılan açıklamaların ardından halk, maskelere, el dezenfektanlarına ve kolonyalara yoğunlaştı.

Antalya'da dün gece Akdeniz Sanayi Sitesi Düğün Salonu'nda Cemile Kök ile Hakan Yeşil'in düğün törenleri düzenlendi. Düğüne gelen misafirleri, Cemile Kök'ün babası Atila Kök ve yakınları, karşıladı. Gelen misafirler, önce kolonya ikram edilerek, salona alındı. Baba Kök, tokalaşmak isteyen misafirlerine elini uzatmazken özür dileyip, elini göğsünün üzerine koyarak, selamladı. Bazı misafirler ise ısrarla sarılmak ve tokalaşmak isteyince düğün sahipleri geri çevirmedi.

DİRSEKLERİNİ BİRBİRİNE VURDULARÇiftin nikah töreninde de benzer durum yaşandı. Nikah masasına oturan çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin nikah memuru Mustafa Pilavcu kıydı. İmzaların atılmasıyla birlikte evlilik cüzdanını alan damat Yeşil, Pilavcu ile tokalaşmak istedi. Ancak aldıkları önlem nedeniyle tokalaşmayan ikili dirseklerini birbirine vurdu. Yaşanan bu olay davetliler arasında gülüşmelere neden oldu.Kendilerince virüse karşı önlem aldıklarını söyleyen gelinin babası Atila Kök, "Gelen misafirlerimizi kapıda kolonya dökerek karşıladık. Tokalaşmadık, kendimizce bu şekilde önlem aldık" dedi.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Hasan Kınay da "Dikkat etmemiz gerekiyor. Gelenek ve göreneklerimize bağlı olarak gelen misafirlerimize önce kolonya tuttuk. Tokalaşmamaya dikkat ettik ve selamlaşmamızı elimizi kalbimizin üzerine koyarak yaptık. Herkesin dikkat etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

TOKALAŞMADILAR AMA EL ELE HALAY ÇEKTİLERAynı gün başka salonda da Yeliz Terlemez ile Samet Sarı'nın düğün töreni vardı. Bu çiftin nikahını da Pilavcu kıydı. Törenin ardından nikah memuru Pilavcu, kendisiyle tokalaşmak isteyen damat Sarı'ya dirseğini uzattı. İlk önce duruma bir anlam veremeyen Sarı, ardından dirseğini Pilavcu'nun dirseğine vurarak selamlaştı. Törenden sonra davetliler el ele tutuşarak, halay çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Düğün sahiplerinin gelen misafirlerini tokalaşmadan selamlamasıÇiftin nikah töreni nikah memurunun damat ile dirsek selamı yapmasıÇiftin dans etmesiRÖP 1: Atila Kök ( Damadın Babası )RÖP 2: Hasan Kınay ( Nikah şahidi )Diğer düğünde nikah memuru yine dirsek ile selamlaşmasıDetaylarHABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Koruyucu kıyafet giyip, nişanlanan arkadaşlarına maske taktı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, arkadaşlarının nişan törenine katılan kişi, espri amacıyla koruyucu kıyafet giyip, koronavirüse karşı çifte maske taktı.

Adapazarı'nda, otelde düzenlenen nişan törenine katılan kişi, espri amacıyla koruyucu kıyafet giyerek, maske ve gözlük takıp, salona girdi. Koronavirüse karşı koruyucu kıyafet giyen kişiyi görenler ise şaşırdı. Takı sırasına da giren kişi, nişanlanan arkadaşlarına maske takıp, fotoğraf çektirdi. Nişanlı çift ise bir süre sonra maskeyi çıkarıp, masanın üzerine koydu. Bazı kişiler ise esprisi nedeniyle bu kişiye tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------Kişinin koruyucu kıyafetler giymesi -Takı kuyruğunda bekleme -Damadın gülmesi Nişanlanan çifte maske takması, fotoğraf çektirmeleri -Nişanlanan çiftin maskelere çıkarması HABER: ADAPAZARI(Sakarya),

Aç kalan tilki ilçeye indi, evin çatısına çıktı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde arazide yiyecek bulamayan tilki mahalleye inerek evin çatısına çıktı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Arazide yiyecek bulamayan bir tilki sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesinde oturan Ziya Güneş'e ait 2 katlı evin çatısına çıktı. Tilkiyi farkeden ev sahibi Güneş bir süre tilkinin kendiliğinden aşağıya inmesini bekledi. Çatıda oturan tilki inmeyince Güneş, çatıya çıktı. Tilki daha sonra çatıdan inerek gözden kayboldu. Bu anlar ise ev sahibinin oğlu Gökhan Güneş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı ALMANYA'dan 12 gün önce Düzce'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası Ü.F. tarafından kaçırıldı. Polis, otomobili durdurup, küçük kızın hastaneye götürülmesini sağladı.

Almanya'dan 12 gün önce Türkiye'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek gözetim altına alındı.Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.

Van'da, çığ faciası bölgesinde 39 gün sonra itfaiyecinin cesedi bulundu Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, - VAN- Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in 39 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmıştı. 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir'in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi" denildi.

İtfaiye eri Mehmet Can Daşdemir, 4 Şubat'taki çığ düşmesinin ardından karlar altında kalanları kurtarmak için bölgede arama- kurtarma çalışmalarına katılmış, 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalmıştı

Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakasının görülmesinin ardından hijyen önlemleri hızla artarken, kolonya satışları bayram dönemlerindeki seviyelere ulaştı. Bu yoğunlukla bazı kolonya satıcıları fiyatları yükseltirken, Malatya'da kayısı esnafları ise kayısı alana kayısılı kolonya hediye ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla küresel bir salgına dönüşen yeni koronavirüse (Covıd-19) karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de şu ana kadar 6 hastada tespit edilen virüsün yayılmaması içi ülke genelinde alınan önlemler ise üst seviyeye çıkarıldı. Bu yüzden kolonya satışları bayram dönemlerindeki seviyelere ulaştı. Dezenfektan maddelerin satışında da ciddi artış oluştu. Satışların yoğunluğundan dolayı da bazı kolonya satıcıları fiyatları yükseltti. Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, 'dünya kayısı başkenti' olarak bilinen Malatya'da da kayısı esnafları kayısılı kolonyayı işyerlerinde alışveriş yapan müşterilerine ücretsiz hediye ediyor. Koronavirüs yaygınlaşmadan önce de kayısılı kolonyayı hediye eden esnaflar, kolonya satışlarının artmasına rağmen, kolonyalarını müşterilerine hediye etmeye devam ediyor.

'BİZ BUNU FIRSATA ÇEVİRMEDİK'Kayısı esnafı Emrullah Özdemir, kayısının koronavirüse karşı iyi geldiğini duyduklarını, kaydederek, "Malum ülkemizde de vakalar var, vakamız az da olsa önlemimizi almamız gerekiyor. Tabi bunu fırsata çeviren kolonya satıcısı olan arkadaşlarımız var maalesef. Tam tersine destek çıkacakları yerde ürünü fırsata çevirip para kazanmak istiyorlar. Bizde daha önce kayısı kolonyasını alışveriş yapan müşterilerimize ürünlerin yanında hediye ediyorduk. Biz bunu fırsata çevirmeyerek kayısı alan müşterilerimize, kayısı kolonyasını hediye ediyoruz. Fırsatçılık yapmıyoruz" diye konuştu.

'HEDİYE EDİLMESİNE ŞAŞIRDIK'İl dışından gelerek kayısı alışverişi yapan müşteriler ise kayısı kolonyasını hediye ettikleri için şaşırdıklarını, bazı kolonya satıcılarının bu durumu fırsata çevirerek fiyat artırdığını söyledi. Vatandaşlar, Malatya'daki kayısı esnafını bu hareketlerinden dolayı takdir etti.

'VÜCUT DİRENCİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN KURU KAYISI'Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı insanların vücut dirençlerini artırmaları için antioksidan kaynağı açısından zengin olan kuru kayısı tüketiminin önemli olduğunu, vatandaşların günde 5 kuru kayısı tüketmeleri gerektiği önerisinde bulunmuştu.

'ÇİN'E KAYISI İHRACATI DURDU'Başkan Özcan, Çin'in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkan salgın nedeniyle bu ülkeye şu an kayısı ihracatının durma noktasında olduğunu, uzun zamandır uzak doğu pazarında Çin'e kayısı ihracatı üzerinde çalıştıklarını, 2019 yılında kayısı ihracatında Çin'de adeta bir patlama yaşandığını, 2018'de 600 ton olan kayısı ihracatının 2019'da 3 bin 200 tona kadar ulaştığını, maalesef yaşanan bu virüs salgını ile kayısı ihracatının durduğunu da duyurmuştu.

5 metrelik kar bloklarının arasından geçiyorlar ORDU'da, Çambası Kayak Merkezi'nde çığ düşen bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda yolların her iki tarafında toplanan 5'er metrelik kar blokları, ilginç görüntü oluşturdu. Araçları ile kayak merkezine gelenler, kar bloklarının arasından geçerek, ulaşımlarını sağlıyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambası Kayak Merkezi, kayak meraklılarını ağırlıyor. Kayak merkezi güzergahında çığ düşen yolların açılmasıyla her iki tarafta 5'er metrelik kar blokları oluştu. Araçları ile kayak merkezine gelenler, kar bloklarının arasından geçerek ulaşımlarını sağlıyor. İlginç yolculuğun ardından Çambaşı Yaylası'na ulaşanlar, karın keyfini çıkarıyor. Ailesiyle birlikte kayak yaptıklarını belirten Ahmet Altaş, kar blokları arasında seyahat etmelerinin ayrı bir heyecan yaşattığını belirterek, "Kar çok güzel. Keyifli bir an yaşıyoruz" dedi. Ordu'nun yüksek kesimleri kar altında bulunurken, sahil kesimlerinde ise bahar sıcaklıkları hissediliyor. Güneşin tadını çıkarmak isteyenler sahilde yürüyüş yapıyor. Nurdan Yıldıztekin, "Ordu'da mart ayında olmamıza rağmen hava çok güzel, kent merkezinde hava sıcaklığı 20 dereceyi buluyor. Yaylarda ise kar var, hafta sonu da yaylara çıkıp, karın tadını çıkıyoruzö dedi.Gürnur Yılmaz ise "Hava çok güzel ve deniz kenarında sıcak havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı KONYA'da, 40 yıllık takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, İslam dininin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı. Tasarımlarına yurt dışı ve içinden çok sayıda talep olduğunu belirten Küçükdemirel, yüzüğü 1 haftalık emekle bitirdiğini söyledi.

1980 yılında takı tasarımcılığı mesleğine çırak olarak başlayan Servet Küçükdemirel, bir süre sonra kendi tasarımlarını yapmaya başladı. Konya ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok kuyumcuya özel tasarım yapan Küçükdemirel, 1997 yılından itibaren kişiye özel kendi tasarımlarını hayata geçirdi. Küçükdemirel, birçok tarihi yeri ve figürü yüzüğe işleyebileceğini belirterek, bu konuda kendine güvendiğini belirtti.

'SON DÖNEMDE MESCİD-İ AKSA POPÜLER'Son zamanlarda İslam dininin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yoğun talep olduğunu söyleyen Küçükdemirel, "İnsanlarda istek var. Eskiye olan bir özlem var. İnsanlar tarihi yerleri yüzüklerde taşımak istiyorlar. Daha önce Ayasofya, Sultanahmet Cami, Bursa Ulu Cami, Mevlana Türbesi gibi yerleri yüzüklere yaptık. İsrail ile olan gerilim nedeniyle bu sefer de Mescid-i Aksa'yı çok isteyenler var" dedi.

'3 GÜNÜM TAŞ OYMAKLA GEÇİYOR'Yüzüğün yapımında orijinal kuvars taşı kullandığını belirten Küçükdemirel, şunları söyledi: "Başladıktan sonra başından hiç kalkmazsam 3 günüm sadece taşı oymakla geçiyor. Geri kalan kısımları ile birlikte 1 haftada yüzüğü tamamlıyorum. Zorlandığımız yerlerde oluyor. Çünkü kubbenin üstündeki alem-i şerife kadar oyuyoruz. Yurt dışından ve Türkiye'nin birçok yerinden ürünlerime talep oluyor. Mecsid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Ülke olarak Mescid'i Aksa'nın ayakta durması için bir mücadele veriyoruz. İnsanlar hassasiyetlerinden dolayı Mescid-i Aksa'yı yaptırmak istiyor' dedi.

Karalahana bağışıklığı güçlendirip, koruyor

KARADENİZ Bölgesi'nin lezzetleri arasında yer alan ve haşlama, sarma gibi çeşitli yemekleri yapılan 'karalahana', bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklardan koruyor. Uzmanların, koronavirüse karşı koruyucu özelliği ile önerdiği karalahanaya ilgi arttı.

Karadeniz Bölgesi ile özdeşleşen ve sarması, haşlaması gibi birçok lezzetli yemekleri yapılan 'karalahana' içerdiği vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklardan koruyor. Uzmanların, A, B, C ve E vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir açısından oldukça zengin olan ve virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle önerdiği karalahanaya ilgi arttı. Pazarda vatandaşlar sebze alışverişlerinde ilk tercihi karalahana olmaya başladı.

Diyetisyen Dr. Hüseyin Saral, salgın hastalıklara karşı bağışıklığın kuvvetli olmasının doğrudan beslenme ile alakalı olduğunu söyledi. Saral, "Küresel bir salgından bahsediyoruz. Bizim bununla başa çıkmamızdaki en önemli silahlarımızdan biri de sağlıklı beslenme. Besin çeşitliliğini iyi oluşturmamız, yeterli ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. Virüslerle savaşmada birçok etkin yöntem var. Sağlıklı beslenme bunlardan birisi. Vitamin ve mineral takviyelerini güzel yapmamız gerekiyor. Çinko, C vitamini ve omega 3'ten zengin beslenmemiz lazım. Sebze ve meyveleri çeşitlendirmemiz lazım. Baharatlardan zencefil, zerdeçal ve karabiberi kullanmamız lazımö diye konuştu.

'KARALAHANA VİRÜSLERLE SAVAŞMADA EN ETKİN SİLAH'Karadeniz Bölgesi'nde yaşamanın ayrıcalık olduğunu ve birçok yararlı besini temiz topraklarda, temiz havada yöre insanının kendisinin yetiştirdiğini söyleyen Saral, "Karalahanaya da ayrı bir parantez açarsak kendi topraklarımızda yetiştiriyoruz. Bu bizim için büyük bir güç. Çünkü karalahananın virüslerle savaşmada oldukça etkisi var. Toksinleri vücuttan atıcı etkisi var. Kanda dolaşan serbest radikaller, keton cisimciklerle savaşıyor. C vitamininden çok zengin, folik asit kaynağı ve beta karatenden zengin bir besin olduğu için karalahanayı tüketebiliriz. Bölgemizde yaygın olan tiroid probleminden dolayı karalahananın tüketiminde ufak bir sınırlama gerekiyor. Ona dikkat ederek kullanmakta fayda var. Onun haricinde mükemmel bir virüslerle savaşıcı besin olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle insanlar dışarıya çıkmamak için evlerinde bir takım karbonhidrat kaynağı besinleri stok yapıyorlar. Benim önerim mutlaka dolabımızda sebze ve meyveleri bulundurmamız gerekiyor. Menülerimizi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Sebze ve meyveleri bu anlamda etkin kullanmakta fayda varö dedi.

Kendi tarlasında yetiştirdiği ürünleri pazarda satan Leyla Kara, "Lahana virüsten korur. Kendi ürünümüz, kendimiz temiz bir şekilde doğal yetiştiriyoruz. Herkes marketlere akın edip, tuvalet kağıdı, kolonya alıyor. Biz hiç markete gitmedik. Lahana yiyerek büyüdük. Gidin bakın köylerimize yaşlı ninelerimiz bile dimdik ayakta. Sağlıklı ve temiz beslenmek şart. Biz lahanayı mutfağımızdan eksik etmiyoruz. Lahananın dolmasını, içli pidesini, kavurmasını her şeyini yapıyoruz. Çeşit çeşit yiyoruz. Şimdiki gençler lahana nedir bilmiyor. Pizza, hamburger yiye yiye sonumuz böyle olduö diye konuştu.

'KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN İYİ BESLENMEK ŞARTI'Koronavirüsün yayılmasında en az riskin Karadeniz'de olduğunu savunan pazarcı esnafı Emine Kara ise, "Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmemiz lazım. Sebzenin, lahananın vitamini fazla. Makarna filan öyle mi? Lahana vücudu, bağışıklık sistemini güçlendirir. En az risk Karadeniz'de çünkü sürekli sebze ve lahana yiyoruz. Sağlıklı beslendiğimiz için koronavirüs bize gelmez. Lahanayı çiçek açmadan toplayıp haşladım. Limon, zeytinyağı, pul biber, bol sarmısaklı kahvaltılarda yesinler. Virüsten korur. Lahananın yemeğini de bol bol yiyoruz. Herkese öneriyorumö dedi.

'LAHANA HER ZAMAN FAYDALI'Hazır gıdaların zararlı olduğunu belirten Zahide Yılmaz, "Lahana her zaman faydalı. Herkes daha fazla yesin. Burada lahananın çorbası, dolma, kavurma, tavasını yaparız. Eskilerimiz karalahana ile büyüdü. Hiçbirinde hastalık yok. Yeni nesil bisküvi, çikolata yiyor. Küçük bir hastalıkta yıkılıyor. Bu bir gerçek. Lahana yemeyi öneriyorumö diye konuştu.Ayşe Demir ise, "Biz lahana ile büyüdük. Lahananın çorbasını, dolmasını, her şeyini yapıyoruz. Lahana koronavirüsten korunmak için birebir. Koronavirüsten korkmayın. Sağlıklı beslenin. Düzgün beslenene mikrop işlemezö dedi.

Erken doğan ikizler hayata tutundu, taburcu oldu TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Özer ve Merve Çalışkan çifti, 2019 yılının Aralık ayında 28 haftalıkken prematüre olarak dünyaya gelen ikiz bebeklerinden, ilkini 66 gün, ikincisini ise 102 gün sonra kucaklarına almanın sevincini yaşadı.

Çerkezköy'de oturan Özer ve Merve Çalışkan çifti, 2016 yılında evlendi. Çift, 2019 yılının Aralık ayında ikiz bebek sevinci yaşadı. Özel İrmet Hastanesi'nde 28 haftalık olarak erken doğan bebeklerden Poyraz 530, Yağmur ise 1 kilo 100 gram ağırlığında dünyaya geldi. Doğumun ardından hastanenin yenidoğan servisinde tedaviye alınan bebeklerden Yağmur 66 gün, Poyraz ise 102 günün ardından anne ve babasına kavuştu. 102 günlük sürecin ardından 500 gram dünyaya gelen Poyraz bebek 2 kilo 100 gram, 1 kilo 100 gram doğan kız kardeşi Yağmur ise 3 kiloya ulaştı. Bebeklerini kucaklarına alan Çalışkan çifti, büyük mutluluk yaşadı.

'POYRAZ BEBEK ÇOK SAVAŞTI, HİÇ PES ETMEDİ'Bebeklerin erken doğması nedeniyle ciddi metabolik sorunlar yaşadıklarını belirten Dr. Hülya Halis, özellikle 3 ay tedavi edilen ve ciddi sağlık sorunları olan Poyraz bebeğin hiç pes etmediğini anlattı. Halis, bebeklerin verdiği yaşam savaşını şöyle anlattı:

"Poyraz bebek 28 haftalık, 530 gram, ikiz kardeşi ile dünyaya geldi. İkizi Yağmur dünyaya geldiğinde 1 kilo 100 gram ağırlığındaydı. Haftasının küçük olmasının yanı sıra çok ciddi bir büyüme geriliği ile dünyaya gelmesi Poyraz bebekte çok ciddi metabolik sorunları, ağır böbrek yetmezliği ve bağırsaklarda ciddi bir problem ile karşılaşmasına sebep oldu. Tabi bunlar bebekte hayati sorunlar olup bunun yanı sıra kalp ve akciğer sorunlarıyla da mücadele ettik. Ama o bu sorunlarla mücadelede hiç pes etmedi. Tüm sorunların üstesinden yavaş yavaş geldik. Kalp ve bağırsak sorunlarını ameliyat olmadan ilaç tedavileriyle çözmeye çalıştık. Şu anda beyninde, gözlerinde, akciğerinde ve diğer organlarında hayatı sorunlar olmadan sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz."

'ÇOCUKLARIMIZ YAŞIYOR, ÇOK MUTLUYUZ'Çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucağına aldığı için çok mutlu olduklarını kaydeden Merve Çalışkan "Uzun süre doktorumuz Hülya Hanım ve hemşirelerimiz ile birlikteydik. Onlar sayesinde çocuklarımız yaşıyor. Doktorlar Sezer Arda'ya ve Hülya Halis'e çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" dedi.

'ÇOK ZOR SÜREÇTEN GEÇTİK'Çocukları için umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini söyleyen Özer Çalışkan ise "Çocuklarımız dünyaya geldiğinde çok umutla bakılmamıştı. Yağmur 66 günlük Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin ardından bize teslim edildi. Daha sonra ise Poyraz'ın hayat mücadelesini hep birlikte şahit olduk. Aile olarak umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Çok zorlu günler yaşadık. Ancak sağlıklı bir şekilde çocuklarımızı kucağımıza aldık. Bu süreçte çocuklarımızın sağlığı ile yakından ilgilenen hocamıza ve hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş etti

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, yol yapım çalışmalarında görevli İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü, tabancasıyla havaya art arda ateş etti. Köy muhtarı sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada o anlar kameraya yansıdı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Çilimli ilçesine bağlı Hızardere köyünde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması sırasında görevli kamyonlardan birinin şoförü, direksiyon başında tabancasını dışarı çıkartıp, peş peşe havaya ateş etti. Hızardere köyünün muhtarı Dursun Tosun, yol yapım çalışmalarını sosyal medyadan canlı yayınlarken, bu sırada şoförün tabanca ile havaya ateş etmesi kameraya yansıdı.

