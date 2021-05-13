Intel University Esports Türkiye Final maçı devam ediyor!

Acaba şampiyon kim olacak?

Türkiye'deki üniversite esporunun kalbi olan Intel University Esports Türkiye Final maçı bu devam ediyor. Coca Cola, Monster Notebook ve Ozan SuperApp sponsorluğunda gerçekleşen turnuvada nefesler tutuldu, herkes şampiyonun kim olacağını merak ediyor.

Onur "Mirunas" Tatar ve Eren "Hetze" Akın'ın sunumu ile devam eden turnuvanın final karşılaşmasında durum 1-1'e geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTU DOGDOK) ve Ege Üniversitesi (DANK) arasında gerçekleşen maç şu anda 1-1'e geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi final karşılaşmasına gelirken yarı finalde ITU Rangers ekibini yenmişti. Aynı şekilde Ege Üniversitesi ise yarı final karşılaşmasında Trakya Üniversitesi (Thracian Gladiators) ekibini yenerek adını finale yazdırmıştı.

Acaba şampiyon kim olacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz.

Kaynak: Playerbros