İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan, son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ'de, 11 katlı inşaatın en üst katında çalışırken düşüp hayatını kaybeden inşaat işçisi Bedirhan Yaldız (17), son yolculuğuna uğurlandı.

TALAS, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, 11 katlı inşaatın en üst katında çalışırken düşüp hayatını kaybeden inşaat işçisi Bedirhan Yaldız (17), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'nde meydana geldi. Bedirhan Yaldız, 11 katlı inşaatın en üst katında çalışırken dengesini kaybedip, düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yaldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Bedirhan Yaldız'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerini ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Hulusi Akar Camii'ne getirilen Yaldız'ın cenazesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesinde toprağa verildi.


İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan, son yolculuğuna uğurlandı

İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan, son yolculuğuna uğurlandı

İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan, son yolculuğuna uğurlandı

İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri

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