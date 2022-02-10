İnönü manda kaymağının kalitesi arttırılıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Eskişehir İnönü ilçesinde manda yetiştiriciliği yapan üreticilere Süt Sığırcılığında Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi verildi.

Eskişehir'in manda yoğurdu ve kaymağı ile meşhur İnönü ilçesinde manda yetiştiriciliği yapan üreticilere yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Süt Sığırcılığında Hijyen ve Sanitasyon eğitimi düzenlendi. İlçe Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim de süt üreticilerinin kaliteyi artırmak ve sağlıklı ortamlarda üretim yapmalarını sağlayacak bilgiler verildi.

Eğitimde kursiyerler ile bir araya gelen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede manda üreticilerine İnönü Belediye Başkanlığı tarafından verilen destekler hakkında bilgi verdi. Başkan Bozkurt, Türkiye'nin dört bir yanında tercih edilen İnönü'nün meşhur yöresel ürünleri olan manda kaymağı, yoğurdu, İnbalı ve İnpekmezi'nin en üst kalitede üretilmesi ve hijyen standartlarına uygun olarak tüketiciye ulaştırılmasının önemine değindi.

Gerçekleştirilen eğitim ile ilgili İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal da verilen eğitimin amacının geleneksel yöntem ve lezzetle yapılan manda kaymağı ve yoğurdunun kalitesini en üst seviyeye çıkartmak olduğunu belirtti.

İnönülü üreticiler ilçede üretilen manda kaymağı ve yoğurdunun arttırılması için manda desteği veren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR