İniş sırasında ağaca takılan paraşütçü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde paraşütüyle inişe geçtikten sonra ağaca takılarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
02.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:44
Bursa'nın İnegöl ilçesinde paraşütüyle inişe geçtikten sonra ağaca takılarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Aktaş Tepesi'nden paraşütle havalanan Mert Ö. (26), kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki iniş pistinde ters yöne esen rüzgar nedeniyle kontrolden çıktı.
Paraşütünün ağaca takılması nedeniyle yaralanan Mert Ö, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA